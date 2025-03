Sciopero dei trasporti pubblici: lavoratori in mobilitazione per il contratto

Un annuncio che scuote il settore

Il primo aprile si preannuncia come una giornata di grande tensione per il settore dei trasporti pubblici in Italia. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero di 24 ore, una decisione che arriva dopo il fallimento della seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione presso il Ministero. Le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni, sottolineando l’importanza di un rinnovo contrattuale che garantisca diritti e dignità ai lavoratori.

Le rivendicazioni dei lavoratori

Le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, secondo i sindacati, meritano un contratto nazionale rinnovato che rispecchi le loro esigenze e le sfide attuali del settore. “Abbiamo proclamato una nuova azione di sciopero di 24 ore per martedì 1 aprile”, hanno dichiarato i rappresentanti sindacali, evidenziando la necessità di una mobilitazione continua fino a quando le parti datoriali e le istituzioni non onoreranno gli impegni presi. La richiesta di validità e operatività delle intese contrattuali sottoscritte è al centro delle rivendicazioni, senza ulteriori verifiche o condizioni che possano ostacolare il processo di rinnovo.

Un settore in crisi

Il settore dei trasporti pubblici sta attraversando una fase critica, con la necessità di un profondo rinnovamento. Le aziende, secondo i sindacati, devono assumersi la responsabilità di gestire il servizio in modo efficace, rispettando gli impegni assunti nel percorso di rinnovo contrattuale. Il mancato adempimento di quanto previsto non può che tradursi in una fase di mobilitazione che i lavoratori sono pronti a mantenere. La situazione attuale richiede un’attenzione particolare da parte delle istituzioni e delle aziende, affinché si possa garantire un servizio pubblico di qualità e rispettoso dei diritti dei lavoratori.