La CGIL il sindacato che ha indetto lo sciopero del 12 dicembre che ha paralizzato le città italiane ha diramato i primi effettivi risultati e secondo il sindacato sono stati davvero positivi a dimostrazione che indipendentemente dal ruolo nella società i cittadini sentivano il bisogno di portare ...

La CGIL il sindacato che ha indetto lo sciopero del 12 dicembre che ha paralizzato le città italiane ha diramato i primi effettivi risultati e secondo il sindacato sono stati davvero positivi a dimostrazione che indipendentemente dal ruolo nella società i cittadini sentivano il bisogno di portare i temi rilevanti all’attenzione della politica.

Sciopero 12 dicembre, tanti temi caldi

Lo sciopero di oggi 12 dicembre aveva al centro tematiche davvero importanti, dagli stipendi che non aumentano da 20 anni alla precarietà dei giovani sino alla chiusura di fabbriche per lo spostamento all’estero.

I motivi delle agitazioni hanno interessato la maggior parte delle attività, sia pubbliche che private, dato che la legge di bilancio approvata dal governo non è stata apprezzata.

Oltre 500 mila persone in piazza

La protesta contro la Legge di bilancio ha portato oltre 500 mila persone a protestare nelle principali piazze italiane.

Nella città di Firenze erano oltre 100 mila tra lavoratori e pensionati a protestare assieme al leader Landini. La CGIL ha pubblicato una nota che riassume quanto accaduto:

“L’adesione si attesta secondo i dati pervenuti al 68%” riporta Ansa.it un dato davvero emblematico del malcontento che imperversa nella nazione e che punta a far riflettere il governo sulle tematiche che davvero contano.