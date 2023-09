La durata dello sciopero è stata ridotta a sole quattro ore, come dichiarato in un comunicato ufficiale

In relazione allo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per venerdì 29 settembre, è stato ufficialmente annunciato che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha formalmente approvato la procedura di precettazione. La durata effettiva dello sciopero è stata ridotta a soli quattro ore, come dichiarato in un comunicato ufficiale emanato dal Ministero.

Sciopero trasporti: obiettivi dei sindacati

Lo sciopero è stato convocato dal sindacato Usb Lavoro Privato con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate ai bassi salari iniziali, al fine di garantire una piena applicazione dei contratti di primo e secondo livello per i nuovi assunti. Inoltre, il sindacato ha avanzato la richiesta di stabilire un salario minimo legale di 10 euro all’ora per contrastare la diffusa pratica di contratti atipici e il precariato. Si pone un’enfasi particolare sulla sicurezza dei lavoratori e dei servizi, con l’introduzione della considerazione del reato di omicidio sul lavoro.

Sciopero dei trasporti: colpito anche il settore aereo

Il settore aereo è colpito da uno sciopero nazionale dei lavoratori dell’Handling a causa del rinnovo del contratto scaduto da sei anni. Ita Airways ha cancellato 73 voli nazionali, ma i voli internazionali proseguono. La compagnia ha un piano per ridurre i disagi, rimborsando i passeggeri colpiti. Il personale di EasyJet parteciperà anch’esso a uno sciopero di quattro ore.