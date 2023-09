Lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe essere arrivato alla fine. Non si conoscono i dettagli dell'accordo.

Dopo cinque lunghi mesi lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe essere arrivato alla sua fase finale. Durante quella che è stata la quarta giornata di trattative sarebbe stata presentata da studios e piattaforme di streaming la “migliore e ultima offerta”. I legali che rappresentano il sindacato degli scrittori di cinema e tv starebbero analizzando tale documento. Stando a quanto riporta ANSA non se ne conoscerebbero i dettagli, ma già nella serata del 22 settembre sarebbe stato raggiunto un accordo.

Sciopero sceneggiatori, si va verso la fine dopo cinque mesi

Parte delle richieste presentate dalla Wga (il sindacato degli sceneggiatori), sarebbero state accettate, in particolare in materia di salario minimo, diritti d’autore per le opere destinate allo streaming nonché garanzie contro l’Intelligenza Artificiale e nella fase di realizzazione della sceneggiatura. Una fonte vicina alla trattativa ha fatto sapere a Variety che si tratta di “una questione di scelta delle parole, ormai”.

Calcolata una perdita di 5 miliardi di dollari

Se da una parte lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta, dall’altro prosegue quello degli attori (sindacato Sag-Aftra). Anche su questo fronte si attende la riapertura di un tavolo sfumato nel mese di luglio. Per una buona riuscita degli accordi si sta spendendo anche il Governatore della California Gavin Newsom. I danni causati dallo sciopero, nel frattempo, sono particolarmente ingenti. Gli economisti hanno stimato una perdita di 5 miliardi di dollari alla California.