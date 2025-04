Il 6 maggio prossimo sarà un giorno di notevole agitazione per chi viaggia in treno, i pendolari infatti saranno vittime di un notevole disagio dato che i sindacati per quella giornata hanno indetto lo sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del contratto della categoria, fermo ormai alla scadenza di oltre un anno e mezzo fa.

Sciopero treni 6 maggio, quando ci sarà l’agitazione

Lo sciopero dei treni è stato indetto per il 6 maggio ed avrà una durata di 7 ore, dalle 9 alle 17. Questo periodo di stop interesserà i dipendenti di FS, Trenitalia, Trenord e TPER.

Il disagio è davvero importante, sia per le aziende che vi aderiscono ma soprattutto per la durata che coincide con quella lavorativa per la maggior parte delle persone.

Fasce di garanzia, ad oggi silenzio assoluto

I sindacati non hanno ancora fatto sapere nulla in riferimento alla fasce di garanzia ovvero quelle non interessate dallo sciopero, quindi al momento vige incertezza su questo aspetto importante.

La speranza per i milioni di viaggiatori lungo la nazione è che possano presto essere forniti aggiornamenti sulle fasce di garanzia, dato che permetterebbero di sapere quando i treni viaggeranno.

Solitamente le fasce di garanzia sono poste alla mattina ed al tardo pomeriggio per permettere il deflusso del traffico lavorativo. Chissà sè sarà così anche stavolta.