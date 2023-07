Sciopero dei treni il 13 e 14 luglio: orari garantiti, cosa fare e come organ...

Estate di fuoco per i trasporti pubblici. I passeggeri di Trenitalia, Italo e Trenord potrebbero subire disagi a causa di uno sciopero annunciato e che coinvolgerà fasce orarie dei giorni 13 e 14 luglio 2023. Ecco come prepararsi, la lista dei treni e gli orari garantiti.

Lo sciopero è stato proclamato da tutte le principali sigle sindacali di categoria. Il personale chiede da tempo migliori condizioni di lavoro.

Sciopero dei treni 13-14 luglio: orari garantiti e tutto quello che c’è da sapere

Lo sciopero durerà 23 ore, dalle ore 3 di giovedì alle ore 2 di venerdì 14 luglio.

Viaggiatori e pendolari di Trenitalia e Trenord potranno circolare con meno disagi dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21.

Più complicato dovrebbe essere viaggiare con Italo, che procederà a singhiozzo in tutti gli orari. Per questo si raccomanda di monitorare sito e applicazioni degli spostamenti.

Cosa fare in caso di sciopero

In questo caso si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e “news” sui siti ufficiali (Trenitalia, Trenord, Italo). Seguire percorsi alternativi attraverso le app (Google Maps o Moovit), organizzando in anticipo gli spostamenti.

Per chi deve raggiungere gli aeroporti, come nel caso di Milano Malpensa, sono previsti autobus sostitutivi dalla stazione ferroviaria di Cadorna.

Secondo le normative sulle regolamentazioni dello sciopero, le compagnie devono garantire i servizi minimi di trasporto, che sono individuati da accordi sindacali e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Le fasce garantite sono quelle in cui i treni dovrebbero viaggiare regolarmente. Per Trenord e Trenitalia sono limitate nei giorni feriali dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Tuttavia si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti o cancellazioni tramite i siti ufficiali delle compagnie. Perché anche nelle fasce garantite potrebbe essere limitata la frequenza delle corse.

In alcune città sono attivi i servizi di car sharing, o altre soluzioni sostenibili da riscoprire.

Si può chiedere un risarcimento in caso di sciopero?

A questa domanda risponde il regolamento Ue numero 261 del 2004. Lo sciopero è considerato un diritto, ma anche una circostanza eccezionale che prevale sul diritto al risarcimento del danno subito dai passeggeri. Questo vale sia per gli spostamenti di terra che aerei.