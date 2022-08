Scivola a valle e precipita sul sentiero sottostante, morta escursionista in provincia di Lucca

Durante la parte terminale del percorso scivola a valle e precipita sul sentiero sottostante conosciuto come 150 e perde i sensi: non si risveglia più

La tragedia si è consumata nella giornata di oggi, 22 agosto, in territorio del comune di Vagli di Sotto, in Toscana, con una donna che scivola a valle e precipita sul sentiero sottostante: è morta così una escursionista 28enne, precipitando in provincia di Lucca lungo un dirupo che dava sul tracciato a valle del luogo in cui stava camminando.

Scivola a precipita sul sentiero sottostante

I media territoriali spiegano che dopo la segnalazione del terribile sinistro effettuata dal fidanzato della vittima con cui si trovava sulla cresta della montagna, sul posto è arrivato un team del Soccorso Alpino. Purtroppo però ma per la giovane, che abitava a Firenze, non c’è stato nulla da fare.

La caduta a valle e la perdita dei sensi

Dopo che la donna ha perso i sensi non si è riavuta più: troppo gravi le lesioni riportate nella rovinosa caduta verso valle fino a quello che in zona è noto come il sentiero 150.

I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso del 118 Pegaso3 da Massa, tutto questo mentre le squadre del soccorso Alpino hanno effettuato il recupero della salma tramite manovre su corda, salma che poi è stata stata evacuata dal settore dall’elicottero stesso.