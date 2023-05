Scommettitore inglese sbanca tutto: punta 34 centesimi, vince 25mila euro grazie al Carlisle!

Grazie a un gol nel recupero del Carlisle, uno scommettitore inglese vince 25mila euro, con una puntata di partenza di soli 34 centesimi.

Punta 34 centesimi, vince 25mila euro: lo scommettitore inglese sbanca tutto

Si sa, nelle scommesse la fortuna spesso è dalla parte del banco, ma raramente può capitare che possa assistere chi ha il coraggio di fare scelte impensabili, ma non per questo impossibili: è il caso di uno scommettitore inglese che ha vinto 25mila euro, dopo aver puntato solo 34 centesimi.

L’uomo ha puntato su una multipla di 13 partite disputate nel weekend tra il 13 e 14 maggio. Non solo, a rendere ancora più difficile la sua giocata è stata la scelta di campionati non gettonati come la Championship, League One e League Two, ma soprattutto la previsione dei risultati: sette vittorie in casa, quattro vittorie in trasferta e due pareggi.

Ovviamente c’erano partite più scontate, come la vittoria del Middlesbrough contro lo Swansea, o quella del Bristol Rovers contro il Forest Green (League One), passando dal forse più difficile pareggio tra Barrow e Sutton (League Two), finita 0-0, con un solo tiro in porta.

Come al solito però, ci si gioca tutto alla fine. Lo scommettitore ha trattenuto il respiro durante il match tra Swindon Town-Carlisle, quando all’80’ gli ospiti che lui aveva messo come vincitori sono stati raggiunti dai padroni di casa, sull’1-1.

La dea bendata però questa volta era dalla sua parte e infatti ha compiuto il miracolo al 96′: colpo di testa su calcio d’angolo di Ryan Edmondson, che vale l’1-2 degli ospiti, e la conseguente vincita della bolletta da parte del fortunato scommettitore che sicuramente avrà offerto poi da bere a tutti.