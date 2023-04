Caos al mondiale di biliardo: uomo lancia polvere arancione sul tavolo

Gli spettatori del World Snooker Championship, disputatosi a Sheffield (Inghilterra), si sono trovati ad assistere ad una scena decisamente inaspettata. Un uomo, durante la competizione, è salito su uno dei tavoli da biliardo e ha lanciato della polvere arancione, cospargendola ovunque. Il gruppo ‘Just Stop Oil‘ ha rivendicato il gesto.

Mondiale di bilardo, un uomo sale sul tavolo e lancia polvere arancione

L’episodio è avvenuto nella Crucible Theatre, l’arena dove si stava svolgendo una partita di biliardo del World Snooker Championship. All’improvviso, durante il pieno svolgimento della partita, un uomo è salito di corsa sul tavolo da biliardo e ha aperto una busta in cui era contenuta della polvere arancione. L’uomo ha iniziato a cospargere la sostanza sul tappeto verde, davanti agli occhi attoniti di tutti i presenti, prima di essere bloccato dagli uomini della sicurezza. Una ragazza ha provato a fare la medesima cosa sul tavolo di fianco, ma è stata fermata in tempo.

Il gesto di protesta rivendicato dal ‘Just Stop Oil’

Il gesto è stato rivendicato dal gruppo di manifestanti ‘Just Stop Oil‘, che ha lanciato un messaggio sui propri canali social: “Alle 19:20 circa, due sostenitori di Just Stop Oil hanno interrotto il campionato mondiale di snooker al Crucible Theatre di Sheffield, interrompendo la partita. I due hanno proceduto a coprire i tavoli di vernice arancione in polvere prima di essere portati via dalla sicurezza e arrestati. Chiedono che il governo fermi immediatamente tutti i nuovi progetti britannici sui combustibili fossili e chiedono alle istituzioni sportive britanniche di intervenire nella resistenza civile contro le politiche di genocidio del governo.”