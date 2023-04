Brasile, arbitro accoltella giocatore poi fugge dal campo: arrestato

Follia in un campo da calcio brasiliano, un arbitro accoltella un giocatore dopo una lite per un calcio di rigore

Episodio di inaudita violenza in un campo da calcio di serie minori in Brasile. Un arbitro fischia un calcio di rigore e viene avvicinato da un calciatore in protesta: suo figlio, però, gli consegna un arma da taglio che il fischietto usa per accoltellare il giocatore.

Arbitro accoltella giocatore: fugge dal campo e viene arrestato

Durante un torneo di calcio di serie minori in Brasile è avvenuto un episodio davvero difficile da commentare. Tutto inizia con la concessione di un penalty per una delle due squadre in campo, decisione arbitrale a cui segue una protesta da parte dei difendenti. A questo punto, però, succede l’incredibile: il figlio 14enne dell’arbitro si avvicina al padre e gli consegna un coltello. Il fischietto utilizza l’arma per colpire uno dei giocatori in protesta.

La fuga dal campo e l’arresto

A quel punto, l’arbitro 47enne e suo figlio escono di corsa dal campo verso il parcheggio, salgono a bordo della loro automobile e tentano una fuga. I due sono stati fermati poco dopo dalla polizia, che li ha messi in arresto. Il calciatore ferito è stato soccorso in campo e poi trasportato in ospedale dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.