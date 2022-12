Nicole Pop, mamma di 27 anni, è scomparsa il giorno del compleanno del figlio. In un video è apparsa insieme ad un uomo sconosciuto.

In un video è apparsa insieme ad un uomo sconosciuto. La famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lei.

Scomparsa mentre mostra la torta di compleanno al figlio: il giallo dell’ultimo video

Nicole Pop è una mamma di 27 anni ed è scomparsa il giorno del compleanno di suo figlio, quando era già tutto pronto per festeggiare. La famiglia non è riuscita a mettersi in contatto con lei, il telefono è staccato dal 23 novembre.

Del caso ne ha parlato Chi l’ha visto, che ha mostrato un video registrato dalla telecamera a circuito chiuso di un bar-tabacchi in cui la donna è apparsa con un uomo sconosciuto. Chi la conosce sa che non si sarebbe mai separata da suo figlio. Nicole è scomparsa il 23 novembre da Artogne, in provincia di Brescia, dove vive con la famiglia di origine romena.

I genitori della ragazza quel giorno hanno organizzato la festa per il nipotino.

Nel pomeriggio sono tornati a casa dopo aver comprato la torta e l’hanno trovata insieme al bambino. “Lei era preoccupata perché il vetro della porta d’ingresso era spaccato” ha spiegato la madre. Verso le 17 la donna è scesa con il figlio in cantina per fargli vedere la torta. “Dopo neanche un minuto sento il bambino piangere, mia moglie è andata in cantina e lui era solo. Lei non c’era più” ha spiegato il padre della donna.

Hanno subito provato a telefonarle, ma il telefono era già staccato. Una testimone ha raccontato ai genitori che c’era un ragazzo molto agitato fermo davanti alla casa di Nicole.

Le minacce di morte e l’uomo sconosciuto

I tentativi di contattare Nicole sono stati inutili. I genitori si sono ricordati di un vecchio cellulare della figlia e lo hanno acceso per cercare indizi. Hanno trovato molti messaggi con minacce di morte da parte di un certo “Bogdan”, conosciuto poco prima della scomparsa.

Hanno trovato anche foto con lividi e graffi e un video in cui la ragazza mostra un dito rotto. Il padre di Nicole ha continuato le ricerche ed è arrivato a Pian Camuno, in un bar tabacchi dove inconrtra una donna che dice di averla vista. Chi l’ha visto ha mostrato le immagini di videosorveglianza del locale che hanno ripreso Nicole con un uomo, che potrebbe essere Bogdan. “Stava piangendo” ha raccontato la barista. Quando sono usciti dal bar hanno camminato insieme prima di sparire dalla visuale della telecamera.