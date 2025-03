La violenza in strada a Milano

Nella notte tra sabato e domenica, Milano è stata teatro di due violenti scontri che hanno scosso la tranquillità della città. Il primo e più grave episodio si è verificato intorno alle quattro del mattino in via Filzi, nei pressi della stazione Centrale. Qui, un gruppo di giovani ha dato vita a una rissa che ha coinvolto bastoni, spray, calci, pugni, sedie e posaceneri. La scena, ripresa da alcuni residenti, ha mostrato un clima di caos e violenza che ha allarmato i passanti e i vicini.

Intervento delle forze dell’ordine

La polizia è stata allertata dai residenti, preoccupati per la situazione. Una giovane testimone ha raccontato: “Ho visto dalla finestra che c’era casino. Ho chiamato io il 112 perché ho visto che il ragazzo non si alzava più.” Due giovani, di 22 e 26 anni, sono stati trasportati in ospedale a causa delle ferite riportate durante la rissa. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare i responsabili.

Un secondo scontro in via Padova

Non è finita qui: un altro scontro è scoppiato in via Padova, all’angolo con via Transiti. Anche in questo caso, le motivazioni alla base della rissa sono ancora da accertare. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e immagini per ricostruire quanto accaduto. La preoccupazione tra i residenti cresce, con molti che si chiedono come sia possibile che episodi del genere possano verificarsi in piena notte in una delle città più importanti d’Italia.