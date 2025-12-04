Scontro frontale a Longarone: Elisa De Paris muore a 33 anni, aveva due figli

Un tragico scontro frontale a Longarone, lungo la statale 51 di Alemagna, ha causato la morte di Elisa De Paris, 33 anni, madre di due bambini. L’incidente, avvenuto nella tarda serata del 3 dicembre, ha lasciato il paese sotto choc mentre i soccorsi intervenivano per assistere i feriti.

Scontro frontale a Longarone: intervento dei soccorsi e dinamica ancora da chiarire

Le prime chiamate ai soccorsi sarebbero arrivate quasi immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno e del distaccamento volontario di Longarone, insieme agli operatori sanitari del Suem e ai carabinieri. Nonostante i tentativi disperati dei sanitari, Elisa è morta sul luogo dello schianto. L’altra conducente coinvolta, una donna di 46 anni di Alpago, è stata stabilizzata e trasportata all’ospedale San Martino con ferite di media gravità.

I rilievi dei carabinieri proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre la statale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Tra le lamiere, Elisa De Paris, residente in paese e madre di due bambini piccoli, non ce l’ha fatta: la violenza dell’impatto non le ha lasciato scampo. La giovane, molto conosciuta in paese per il suo lavoro in un bar, lascia dietro di sé un vuoto immenso nella comunità locale.