Scontro frontale nel bolognese: morta una 21enne

Tragedia della strada in Emilia Romagna e scontro frontale nel Bolognese: è morta una 21enne.

Da quanto si apprende per concessione dei media che hanno trattato la terribile notizia la ragazza era a bordo di una vettura che si è scontrata con un’altra auto a Baricella. La vittima si trovava su una Toyota Yaris che verso le 12.30 del 29 novembre stava percorrendo via Giovannini, quando, per cause al vaglio degli operanti, l’auto si è scontrata frontalmente con un’Audi Q2 condotta da un 55enne.

Scontro frontale nel bolognese

Purtroppo in quel tremendo impatto la 21enne è deceduta sul colpo. Le ferite riportate nel corso del violentissimo scontro purtroppo si sono rivelate fatali nell’immediato e la povera 21enne è stata trovata già priva di vita all’arrivo delle unità di soccorsi medico allertate con prontezza.

I soccorsi per il 55enne ed i rilievi

L’occupante dell’altro veicolo invece è stato trasportato all’ospedale di Bentivoglio in “condizioni di media gravità”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella che hanno proceduto con i rilievi e le verbalizzazioni del caso.

Dopo quei doverosi adempimenti gli uomini della Benemerita hanno poi provveduto al graduale ripristino della viabilità nel tratto interessato dal tremendo sinistro con esito mortale.