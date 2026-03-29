Scontro in diretta ad Amici 25: Celentano contro Peparini per un guanto di sfida

La puntata serale di Amici 25 ha registrato un episodio di forte tensione quando un guanto di sfida ha innescato un confronto a parole tra le insegnanti di danza. La vicenda è nata attorno all’esibizione di Alex Calu, allievo di Veronica Peparini, chiamato a interpretare una coreografia in chiave classica accompagnata dalla hit «Berghain» di Rosalía. Quello che doveva essere un momento di sfida tecnica si è trasformato in uno scontro verbale che ha coinvolto anche altri protagonisti del serale.

Il guanto di sfida e le accuse di trappola

La motivazione iniziale della prova era chiara: mettere alla prova la versatilità del danzatore latino su uno spartito lontano dal suo repertorio. Alessandra celentano ha spiegato che si trattava di una consegna tecnica, pensata per lavorare sull’armonia e sulla precisione dei passaggi. Alex ha accettato coraggiosamente la sfida, ma la docente Veronica ha bollato il guanto come una vera e propria trappola, definendolo una “carognata” e sostenendo che fosse troppo complicato anche per un professionista. Secondo Peparini, la scelta avrebbe messo in difficoltà l’allievo e andava evitata; a suo dire, però, è stato proprio Alex a insistere per affrontarla.

Reazioni in studio

Dopo l’esibizione, che ha ricevuto applausi e complimenti per la prova tecnica, la discussione è salita di tono. Celentano ha esaltato il risultato ottenuto dall’allievo e ha contrattaccato accusando la collega di incoerenza, ricordando anche un precedente in cui Veronica aveva lanciato un guanto su uno stile lontano dal proprio allievo. Le parole sono diventate taglienti, con riferimenti a un comportamento «da santarellina» e alla propensione di una delle maestre ad accettare o rifiutare i guanti in modo selettivo. Il tutto ha alimentato tensione e reazioni anche tra i membri della giuria e i compagni di squadra.

La disputa sul linguaggio e l’offesa

Il clima è degenerato nuovamente dopo l’esibizione di un altro concorrente, Simone, che ha ballato sulle note di “Popolare” di Mida e Michele Bravi. Celentano, criticando la messa in scena, ha mimato e commentato la coreografia parlando di movimenti che ricordavano un vigile urbano. Questa provocazione è stata giudicata da Veronica Peparini come un attacco non solo al singolo allievo ma a una categoria di danzatori. Peparini ha reagito energicamente, definendo i commenti «molto offensivi» e chiedendo che si evitassero generalizzazioni denigratorie nei confronti degli stili urbani e del loro valore artistico.

Interventi esterni e decisione sui punti

Nel parapiglia è intervenuta anche Lorella Cuccarini, che ha preso posizione a favore della collega e ha osservato come l’accettazione di certi guanti possa penalizzare chi affronta stili non abituali. Alla fine della manche il punto è stato assegnato a Emiliano Fiasco, decisione che non ha sedato la polemica ma che ha rimesso al centro il tema del rispetto fra insegnanti e della correttezza nel proporre sfide.

Implicazioni e riflessioni sul palco

Questo episodio solleva domande più ampie sul ruolo della competizione televisiva e sul confine tra critica tecnica e offesa personale. Il guanto di sfida, strumento centrale del format, può diventare occasione di crescita per gli allievi quando usato con equilibrio, ma rischia di trasformarsi in arma dialettica se viene percepito come una trappola o uno specchietto per attirare reazioni. È emerso anche il tema del linguaggio in tv: commenti ironici o pungenti possono facilmente essere letti come svalutazione di un intero stile di danza.

In definitiva, la puntata di Amici 25 ha mostrato come la tensione artistica e la personalità dei docenti siano parte integrante del programma, al punto da influenzare non solo le esibizioni ma anche il clima in studio. Resta aperto il dibattito su come bilanciare la componente competitiva con il rispetto delle discipline e dei giovani interpreti chiamati a mettersi in gioco.