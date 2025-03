Ci siamo, domani sera, 29 marzo 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici 24. Chi sarà eliminato? Ecco le anticipazioni.

Amici 24, cosa accadrà nel serale del 29 marzo?

Manca davvero pochissimo alla seconda puntata del serale di Amici 24, che andrà in onda domani sera, venerdì 29 marzo 2025, in prima serata come sempre su Canale 5. Ma, cosa accadrà i questa puntata? Sono sempre tre le squadre che si sfideranno, ovvero quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e quella di Deborah Lattieri e Anna Pettinelli. Come avvenuto nella prima puntata, dove sono usciti Asia e Vybes, anche domani sera ci sarà una eliminazione. Chi uscirà? Ecco le anticipazioni.

Amici, anticipazioni serale 29 marzo: chi sarà eliminato nella seconda puntata?

Come detto nella seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi un allievo lascerà definitivamente il talent show. Chi sarà? La puntata è stata registrata giovedì 27 marzo e, dalle prime anticipazioni, pare che al ballottaggio finale ci saranno Raffaella e Luk3. Secondo le previsioni sarà Raffaella a uscire, in quanto Luk3 è il secondo preferito dal pubblico. Insomma, staremo a vedere, non resta che aspettare domani sera!