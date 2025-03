L’inizio del serale di Amici 24 è stato caratterizzato da un colpo di scena inaspettato: uno degli allievi più attesi ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio, che lo ha colpito proprio a poche ore dall’inizio del serale.

Amici 24, tra colpi di scena e nuovi giudici

Nel frattempo, Maria De Filippi ha rivoluzionato il cast dei giudici. A poche ore prima dell’annuncio, scriveva così il quotidiano Repubblica: “In attesa della conferma ufficiale, che arriverà domani, rumors sempre più insistenti indicano accanto ai nomi di Amadeus e Malgioglio quello di Elena D’Amerio, la ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici”. Le indiscrezioni sarebbero state confermate, e saranno proprio loro i 3 giudici.

Chi è l’allievo di Amici che dovrà lasciare la scuola

Purtroppo, invece, è Dandy che sarà costretto a lasciare la scuola, sebbene non siano stati specificati i dettagli del problema che lo ha portato a questo. È trapelato solo che, purtroppo, non avrebbe potuto proseguire nel percorso a causa dell’impossibilità di ballare. Dandy, nonostante la delusione, ha salutato tutti con grande educazione. Il suo modo di fare ha conquistato il pubblico, e qualcun scrive: “Povero Dandy, tra l’altro liquidato in 4 minuti, neanche Maria ha detto nulla… l’anno scorso tanti teatrini per Gaia… non si sa neanche se può tornare l’anno prossimo perché non hanno detto nulla al riguardo”.