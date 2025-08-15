Un grave incidente ha scosso l’aeroporto di Manchester: due aerei Easyjet si sono scontrati sulla pista durante le manovre, causando la rottura dell’ala di uno dei velivoli. Le autorità aeroportuali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e prevenire simili eventi in futuro.

Scontro in pista a Manchester: aerei EasyJet coinvolti, un’ala danneggiata

Questa mattina, intorno alle 6:30, due aerei EasyJet si sono urtati sulla pista dell’aeroporto di Manchester durante le operazioni di decollo. Uno dei velivoli ha riportato danni a un’ala, provocando la temporanea sospensione dei voli.

“Abbiamo sentito l’intero aereo tremare: è stato un colpo enorme”, ha raccontato una passeggera alla BBC.

Gli ingegneri hanno subito effettuato controlli approfonditi per garantire la sicurezza dei passeggeri. L’aeroporto è tornato operativo, ma i viaggiatori sono stati avvisati che potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni.

Scontro in pista a Manchester: conseguenze per i passeggeri e voli futuri

Secondo Flight Radar24, il velivolo danneggiato era diretto a Gibilterra. I passeggeri coinvolti sono stati fatti scendere in sicurezza e sono state predisposte soluzioni alternative per proseguire il viaggio. Le dinamiche dello scontro non sono ancora chiare: nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti sui due aerei coinvolti per chiarire le cause dell’incidente.