Scontro tra auto e bus: due feriti

L’incidente è avvenuto a Milano e ha visto coinvolti un’autovettura e un autobus, fortunatamente in quel momento senza passeggeri.

I due mezzi si sono scontrati violentemente e due persone sono rimaste ferite.

Milano, auto contro bus: ci sono due feriti

L’inicidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 28 dicembre, nei pressi di un incrocio in zona Baggio a Milano dove un’automobile e un bus si sono scontrati violentemente. La dinamica dell’inicidente è ancora da chiarire, ma è probabile che a causarlo sia stato il conducente della macchina, che potrebbe aver avuto un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo della vettura.

Le condizioni di salute dei feriti

A bordo dell’autubus, al momento dello scontro, non c’era fortunatamente alcun passeggero. Il suo guidatore, però, è rimasto ferito ed è stato portato in codice verde all’ospedale San Carlo dai sanitari del 118. Ad avere la peggio è stato il guidatore dell’autovettura, trovato dai medici in arresto cardiaco, probabilmente sopraggiunto già prima dello scontro con il bus. L’uomo, un 48enne milanese, è stato trasportato dal 118 in codice rosso in pronto soccorso.