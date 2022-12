Strade insanguinate a Verona e terribile scontro tra camion e furgone: due morti ed un ferito grave.

L’urto ha ucciso un 16enne e suo padre e mandato in codice rosso il fratellino di 7 anni. Tutto è accaduto nella zona Sud di Verona nel pomeriggio del primo dicembre, attorno alle 15.30. Da quanto si apprende con le ultime notizie un giovane, il 16enne Filippo Batocchio, è morto ed in queste ore è deceduto in ospedale anche suo padre, Diego.

Scontro tra camion e furgone: due morti

Tutto è accaduto quando un camion e un furgone hanno imptatto all’altezza del civico 66 di strada dell’Alpo.

Nell’impatto il mezzo commerciale è stato letteralmente sbriciolato. I media spiegano che nel 2018 Diego Batocchio era scampato a un altro grave incidente. Sembra che l’uomo, alla guida del furgone, per cause da chiarire abbia sbandato finendo nella corsia opposta.

L’urto violentissimo contro il Tir

Lì il furgone si è scontrato frontalmente con il tir. Sul posto sono arrivati a rezzo gli agenti della polizia locale, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118, con due ambulanze, un’auto medica e un elicottero.

La notizia della tragica morte di padre e figlio ha innescato un dolore immenso in chi li conosceva. Di quello dei familiari non abbiamo l’ipocrisia si scriverne.