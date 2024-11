Scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Un acceso confronto tra giurate

Il talent show Ballando con le Stelle è tornato a far parlare di sé, non solo per le esibizioni dei concorrenti, ma soprattutto per le polemiche che coinvolgono le giurate. In particolare, il conflitto tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli ha acceso i riflettori sui social, dove le due donne si sono scambiate accuse e insulti. La tensione è esplosa dopo che Lucarelli ha espresso una critica severa nei confronti di una concorrente, scatenando la reazione di Bruganelli.

Le accuse di Gabriele Parpiglia

Ad alimentare il dibattito è intervenuto anche Gabriele Parpiglia, ex amico di Bruganelli, che ha utilizzato i social per lanciare accuse pesanti nei confronti della produttrice. Parpiglia ha affermato che Bruganelli non avrebbe pagato alcune persone che hanno lavorato per lei e per i suoi figli, esprimendo il suo disappunto con toni forti. “La Bruganelli che pensasse a pagare chi ha lavorato per lei e per i suoi figli”, ha scritto in un tweet, sottolineando la gravità della situazione.

Il passato di rivalità

La rivalità tra le due giurate non è nuova. Lucarelli ha rivelato che, qualche anno fa, Bruganelli avrebbe tentato di occupare il suo posto in giuria, utilizzando le sue connessioni nel mondo televisivo. Questo episodio è stato ripreso da Lucarelli durante una recente puntata del programma, dove ha lanciato una frecciatina a Bruganelli, dicendo: “Hai provato a stare al mio posto, ma non ci sei riuscita”. La risposta di Bruganelli non si è fatta attendere, con la produttrice che ha negato le accuse e ha accusato Lucarelli di mentire.

Un clima di tensione continua

Il clima di tensione tra le due donne sembra destinato a perdurare, con Parpiglia che continua a sostenere la versione di Lucarelli, affermando di essere stato testimone dei tentativi di Bruganelli di ottenere un posto in giuria. “Falso! Ci ha provato! Io ero testimone! Falsa, falsa!”, ha ribadito Parpiglia, alimentando ulteriormente la polemica. Questo scontro non solo mette in luce le dinamiche interne al programma, ma riflette anche le rivalità e le alleanze che caratterizzano il mondo dello spettacolo.