Lodi, scoperto il cadavere di un 21enne in un campo: indagini in corso

Nelle scorse ore è stato ritrovato in un campo nel Lodigiano il corpo senza vita di un ragazzo di 21 anni: sul corpo presenti segni di arma da fuoco. Gli ultimi aggiornamenti.

Lodi scoperta choc in un campo: è il corpo di un 21enne

Nei pressi di un campo di granoturco tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo di appena 21 anni.

Secondo le prime informazioni, sarebbe il giovane che era scomparso da Avezzano (L’Aquila), dal giorno precedente al ritrovamento del corpo. Secondo quanto riportato da Il Cittadino, i famigliari del 21enne sono partiti subito alla volta di Lodi dopo una telefonata ricevuta dalla madre del ragazzo, telefonata nella quale una persona le avrebbe detto che il figlio era stato ucciso.

Lodi: sul corpo del 21enne ferite da arma da fuoco

Dopo il ritrovamento del corpo del 21enne di origine marocchina, sul posto sono giunti subito i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilevamenti del caso per capire cosa sia successo. Sul corpo del ragazzo sono stati trovati segni di ferite da arma da fuoco. Al momento non sia sa con esattezza la data delle morte del ragazzo ma, con molta probabilità, è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, giorno poi in cui la famiglia ne ha denunciato la scomparsa. Al momento non si esclude alcuna pista.