Scoperta colonna romana vicino al Pantheon

Un tempestivo post su Twitter di Diario Romano ha dato l’annuncio: è stata scoperta una colonna romana vicino al Pantheon, nella zona del capolavoro “adrianeo”.

Il post che dà l’annuncio dell’ennesimo, straordinariamente affascinante ritrovamento spiega in che circostanze lo stesso sia avvenuto. Il ritrovamento è infatti emerso a seguito di alcuni lavori effettuati in in cantiere vicino alla struttura.

Una colonna romana vicino al Pantheon

Secondo quanto illustrato in maniera preliminare da Diario Romano quell’antichissimo reperto potrebbe essere di epoca romana o posteriore. Perché posteriore? Perché l’utilizzo di colonne incassate a sostegno dei muri come elemento architettonico è una delle caratteristiche delle arti successive a quelle tardi imperiali.

Il reperto era incassato in un muro

Ad ogni modo la colonna è stata rinvenuta incassata in un muro. La struttura di contenimento della colonna si trova accanto al Caffè Di Rienzo, in Salita de’ Crescenzi. La scoperta è stata fatta durante la realizzazione dei lavori di un cantiere nella zona dove sorge lo splendido edificio composito voluto da Marco Vipsanio Agrippa e fatto ricostruire sotto Adriano che lo inaugurò tra il 125 e il 128.

Il posto social sul ritrovamento sta ottenendo molte visualizzazioni ed i primi commenti sulla bellezza del ritrivamento in questione.