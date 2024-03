Scoperti due cadaveri in un garage di Secondigliano

Napoli: trovati cadaveri in un garage, erano due fidanzatini

Trovati due cadaveri all'interno di un box auto in zona Secondigliano a Napoli: i corpi sono di due ragazzi. Le ipotesi della loro morte

Questa mattina, sabato 16 marzo, a Napoli è avvenuta una tragica scoperta, quando i corpi senza vita di una coppia di giovani fidanzatini sono stati rinvenuti all’interno di un garage a Secondigliano.

I corpi trovati in un box auto

Il padre del giovane è stato il primo a fare la terribile scoperta poco dopo le 9,30 del mattino. I due cadaveri sono stati trovati nel box auto situato in via Fosso del Lupo. Immediatamente sono intervenute due ambulanze e i carabinieri, mentre la notizia ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi che si sono affacciati dai balconi e hanno affollato le strade circostanti. La zona è stata chiusa per consentire alle autorità di svolgere le indagini e di preservare la scena del crimine.

I due giovani fidanzati, l’ipotesi sulla loro morte

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, sembra che si sia verificata una tragica fatalità riguardante una giovane coppia di fidanzati. Pare che, nel tentativo di trovare un luogo isolato per un momento di intimità, siano stati uccisi dai gas di scarico dell’auto o di una vecchia stufa, portando entrambi alla morte. Il ragazzo coinvolto è V.N., di 24 anni.

Gli investigatori considerano l’incidente come la causa più probabile, ma non escludono la possibilità di un suicidio da parte dei due giovani. La situazione è ancora oggetto di indagine e ulteriori dettagli potrebbero emergere mentre le autorità continuano le loro ricerche.