Scoppia incendio al matrimonio: momenti di paura a Lagos

Durante un matrimonio a Lagos (Nigeria) è scoppiato un incendio che ha causato ingenti danni all’edificio. Gli invitati sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Il video è diventato virale su TikTok.

Scoppia incendio al matrimonio: attimi di paura a Lagos

Dalla gioia senza fine per il “sì” appena pronunciato agli attimi di terrore: durante un matrimonio a Lagos,in Nigeria, è scoppiato un incendio che ha subito bruciato l’intero soffitto della location, ricoperto di drappi bianchi.

Immediatamente gli invitati sono fuggiti dall’edificio, e al momento non risultano feriti. L’edificio invece ha riscontrato ingenti danni: le colonne portanti e gran parte degli interni sono bruciati, rendendo l’edificio inaccessibile.

La causa dell’incendio

Per fortuna l’incendio non si è trasformato in tragedia, ma la vicenda è stata ripresa da uno degli invitati, e ora le immagini stanno facendo il giro del mondo, in particolar modo grazie a Tiktok, dove il video è diventato immediatamente virale.

Nel frattempo le autorità nigeriane stanno indagando per capire le cause dell’incidente. Secondo le prime indagini, a far scaturire l’incendio sarebbe stato un cortocircuito che avrebbe causato in poco tempo l’incendio.

Le autorità stanno effettuando controlli di routine sull’intero edificio, per escludere ogni ipotesi di manomissione dei cavi elettrici.

Qui sotto le incredibili immagini.