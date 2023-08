Scoppia incendio in provincia di Lecce: intervenuti i vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di domenica 13 agosto, in provincia di Lecce, sono stati vissuti attimi di tensione. Lungo il tratto di strada statale 274 che collega Gallipoli e Leuca è divampato un incendio intorno alle 14. Stando a quanto si apprende, a prendere fuoco sarebbe stata un’area di sterpaglie. Da segnalare che per chi viaggiava non ci sono state conseguenze, se non disagi alla circolazione dovuti alla diffusione delle fiamme ai lati della strada.

Incendio in provincia di Lecce: la vicenda

L’incendio è scoppiato all’altezza dello svincolo per Taviano. Sulle carreggiate si è diffuso il fumo e ciò avrebbe poi portato alla chiusura della strada statale su entrambi i sensi di marcia. Sul posto – riporta Meteoweb – sono intervenuti i vigili del Fuoco provenienti dal comando provinciale di Lecce e dal distaccamento di Tricase che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Non ci sono stati per fortuna feriti.

Incendio in un ristorante nel centro di Gallipoli

Nel frattempo, intorno alle ore 18 è scoppiato un incendio in un noto ristorante situato nel centro storico di Gallipoli. Le fiamme sarebbero divampate a partire da una sigaretta che starebbe stata gettata in un cassonetto dei rifiuti. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sarebbero stati segnalati solo pochi danni, ma lo spavento tra i presenti sarebbe stato tanto.