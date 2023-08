Milano, scoppia incendio all'hotel Casa Baglioni: non ci sono feriti

In zona Brera, nel centro di Milano è divampato un incendio in un noto hotel di lusso: tutti gli ospiti hanno evacuato la struttura.

Nel pomeriggio di venerdì 11 agosto nel centro di Milano è divampato un incendio di lieve entità che ha interessato l’hotel Casa Baglioni, nota struttura di lusso situata in via dei Giardini. Stando a quanto si apprende, né per l’edificio, né per gli ospiti ci sono state gravi conseguenze. Ad ogni modo la struttura è stata evacuata prontamente e gli interventi di soccorso sono stati tempestivi.

Divampa l’incendio nell’hotel Casa Baglioni: le cause

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Questi ultimi ha reso noto – riporta “Il Giorno” che le fiamme sarebbero partite dal piano copertura, colpendo poi colpendo le componenti elettriche. Ad ogni modo, va segnalato, che non ci sono state per fortuna intossicazioni o feriti, grazie all’intervento del personale dell’hotel che avrebbe effettuato l’evacuazione prima dell’intervento dei vigili del fuoco.

Bruciati due cassonetti a pochi metri di distanza

Nel frattempo, sempre nelle scorse ore, a Milano sono bruciati nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto due cassonetti, questi ultimi posizionati l’uno non molto distante dall’altro. Il primo incendio – rende noto MilanoToday – oltre ad aver danneggiato uno dei due cassonetti, avrebbe colpito anche un’auto in sosta. Poco dopo è incendiato un secondo cassonetto in via Carcano. Entrambi gli incendi potrebbero essere stati accesi dalla stessa persona.