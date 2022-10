Peyton Stover, un'insegnante di 23 anni del Nebraska, ha partorito il suo primo figlio ma aveva scoperto di essere incinta solo 48 ore prima.

Peyton Stover, insegnante 23enne del Nebraska, ha scoperto di essere incinta solo 48 ore prima di partorire il suo primo figlio. Aveva accusato dei dolori ma pensava di essere affaticata dal lavoro.

Scopre di essere incinta e partorisce dopo 48 ore con un cesareo d’urgenza

Peyton Stover, insegnante di 23 anni del Nebraska, ha partorito il primo figlio 48 ore dopo aver scoperto di essere incinta. La donna aveva accusato dei dolori fisici, ma li aveva attribuiti ad un affaticamento dovuto al nuovo lavoro. Si è recata dal medico dopo essersi resa conto di un gonfiore alle gambe e allo stomaco, ma ha ricevuto una notizia decisamente inaspettata: era incinta. In un’intervista per il notiziario locale KETV, la giovane ha spiegato di aver fatto il test di gravidanza per due volte durante la visita con il medico per essere davvero sicura di essere incinta.

La dottoressa ha poi eseguito un’ecografia che ha confermato la notizia. “La dottoressa ha guardato lo schermo e ha detto: ‘Sei decisamente incinta’“.

Il bambino è nato con un cesareo d’urgenza

Il personale medico ha dovuto agire velocemente perché i reni e il fegato della donna non funzionavano correttamente, per questo è stata subito ricoverata in ospedale. Kash, il bimbo, è nato alla 31esima settimana di gravidanza e pesava 1,8 kg.

Dopo un cesareo d’urgenza è stato confermato che la donna aveva sofferto di preeclampsia, una patologia che può portare a pressione alta durante la gravidanza. “Se non fossi entrata in ospedale quel giorno, probabilmente non ce l’avrei fatta” ha dichiarato la giovane donna.