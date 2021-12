Scopre il tradimento del compagno prima di Natale: butta via tutte le sue cose

Una donna ha scoperto che il compagno la tradiva poco prima di Natale. Ha deciso di buttare via tutte le sue cose e l'intero guardaroba è finito fuori

Scopre il tradimento del compagno prima di Natale: la reazione

Il Natale dovrebbe essere un momento davvero molto magico, in cui sentirsi avvolti dall’amore e dall’affetto delle persone care. Quest’anno non è stato così per una donna che ha deciso di condividere quello che è accaduto su TikTok. La ragazza ha scoperto poco prima di Natale che la sua relazione era stata distrutta dal tradimento del suo compagno. Ha avuto una reazione davvero esplosiva, che è stata apprezzata dagli utenti del web.

Scopre il tradimento del compagno prima di Natale: ha buttato via tutte le sue cose

Da poco tempo ha scoperto che il suo compagno la tradiva. Invece di piangersi addosso, di struggersi per lui, ha deciso di condividere su TikTok un video in cui buttava fuori di casa l’intero guardaroba, comprese le scarpe. “Grazie per avermi tradito prima che comprassi i tuoi regali di Natale” ha scritto. Molte persone hanno deciso di commentare, facendole i complimenti e dandole qualche consiglio.

“Raccogli tutto e dona al rifugio locale per senza tetto o ai programmi di affidamento. Ci sono persone e bambini che lo apprezzerebbero” le ha consigliato un utente. “Avresti dovuto fare quello che ho fatto io molti anni fa…tagliare prima il cavallo da ogni paio di pantaloni” ha aggiunto un altro utente. “Sto per fare la stessa cosa con il mio ex. Non lo sopporto” ha scritto un altro.

Sicuramente la sua reazione è piaciuta molto.