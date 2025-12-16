Home > Cronaca > Scopri la pista di pattinaggio più grande del mondo al Grand Palais di Parigi

Scopri la pista di pattinaggio più grande del mondo al Grand Palais di Parigi

Parigi riapre la sua pista di pattinaggio al Grand Palais, un evento imperdibile fino al 7 gennaio 2026.

Parigi si prepara a vivere nuovamente un’esperienza straordinaria con l’apertura della pista di pattinaggio al coperto più grande del mondo, situata all’interno del suggestivo Grand Palais. Questa ottava edizione è caratterizzata da un’atmosfera incantevole, che invita sia i residenti che i turisti a pattinare sotto l’imponente soffitto a cupola, con una replica della famosa Torre Eiffel a fare da sfondo.

La pista, che si estende per ben 2.700 metri quadrati, rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2026.

Un luogo di divertimento per tutti

La pista di pattinaggio al Grand Palais non è solo un’attrazione per i pattinatori esperti, ma offre anche spazi dedicati ai principianti e ai più piccoli. Infatti, è stata allestita un’area riservata ai bambini, dove possono divertirsi in sicurezza, supportati da assistenti pronti ad aiutarli. Questa iniziativa garantisce che l’evento sia accessibile a tutti, rendendo la pista un punto di incontro per famiglie e amici durante le festività.

Atmosfera festiva e attrazioni

Camminando all’interno del Grand Palais, i visitatori possono godere di un’atmosfera festiva unica. L’ambiente è stato decorato in modo da evocare la magia del Natale, con luci scintillanti e decorazioni che rendono ogni momento speciale. Pattinare qui significa immergersi in un’esperienza visiva e sensoriale straordinaria, dove il ghiaccio e l’arte architettonica si fondono in un connubio perfetto.

Natale al Parc Astérix: un’altra esperienza da non perdere

Non lontano da Parigi, il Parc Astérix si trasforma in un paradiso invernale per le festività natalizie. Dal 20 dicembre al 4 gennaio 2026, il parco divertimenti offre un’ampia gamma di attività, tra cui una nuovissima pista di pattinaggio all’aperto. Situata nell’area vichinga, questa attrazione è ideale per chi desidera pattinare sotto il cielo aperto, circondati da un’atmosfera natalizia che trasforma il parco in un villaggio gallico incantato.

Attività e spettacoli magici

Oltre alla pista di pattinaggio, il Parc Astérix propone un mercatino di Natale ampliato, dove i visitatori possono degustare prelibatezze locali e trovare regali unici. Gli appassionati di emozioni forti possono divertirsi con attrazioni come il scivolo di Obelix e assistere a spettacoli dal vivo che celebrano la tradizione natalizia in modo coinvolgente. La sfilata gallica di Natale, con i personaggi dei fumetti, rappresenta un momento magico che riporta tutti, grandi e piccini, all’infanzia.

Informazioni pratiche e consigli

Per coloro che desiderano visitare il Grand Palais o il Parc Astérix durante il periodo natalizio, è consigliabile prenotare in anticipo. I biglietti per il Parc Astérix partono da 54 euro per gli adulti, con sconti per i bambini. Inoltre, il parco offre un servizio di navetta che facilita l’arrivo da Parigi, evitando il traffico natalizio. Non dimenticate di visitare anche i ristoranti del parco, che proporranno cene speciali per Natale e Capodanno, arricchendo ulteriormente l’esperienza festiva.

Concludendo, l’inverno a Parigi offre due esperienze indimenticabili: la possibilità di pattinare al Grand Palais e di vivere la magia del Natale al Parc Astérix. Questi eventi non solo celebrano la stagione, ma offrono anche opportunità di divertimento e socializzazione per tutti. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di creare ricordi indimenticabili in questo meraviglioso periodo dell’anno.