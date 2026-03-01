Home > Musica > Scopri le canzoni di Sanremo 2026 preferite dalle nuove generazioni

Scopri le canzoni di Sanremo 2026 preferite dalle nuove generazioni

una guida ai protagonisti di Sanremo 2026: dai possibili tormentoni estivi alle sorprese della prima serata, con la classifica del FantaSanremo

Il Festival di Sanremo 2026 si è aperto con una serata pensata per attirare anche il pubblico più giovane: pop radiofonico, rap, contaminazioni urban e qualche incursione country hanno dominato il palco. Molti pezzi erano chiaramente costruiti per la rotazione radio e per conquistare le playlist estive, perché l’effetto Sanremo continua a rimanere una leva decisiva per lanciare un singolo.

Le esibizioni più commentate della prima serata mostrano proprio questo equilibrio tra visibilità e strategia commerciale: da un lato brani pronti per il tormentone, dall’altro proposte più intime che cercano di conquistare la critica e l’ascolto ripetuto. Social e dati di streaming già segnalano quali canzoni stanno trovando maggiore riscontro tra i più giovani: la vetrina del teatro resta fondamentale per la loro ascesa.

I nuovi favoriti e i potenziali tormentoni
Sul fronte più pop, Elettra Lamborghini ha presentato Voilà, un pezzo pensato per la pista e accompagnato da una coreografia estiva. L’uso massiccio dell’autotune e la struttura orecchiabile puntano dritto a diventare un must delle rotazioni radiofoniche. L’onda urban si è confermata forte: LDA & Aka 7even con Poesie clandestine hanno portato sul palco un’energia partenopea che mira a coinvolgere il pubblico giovane, mentre Sayf — rapper genovese con radici tunisine — ha proposto Tu mi piaci tanto, traccia grintosa pensata per l’under 30.

Ritmi urbani e momenti di intimità
Tra i pezzi più riflessivi, Michele Bravi ha cantato Prima o poi, un brano che si apre lentamente e chiede più ascolti prima di svelare le sue sfumature testuali e armoniche. Il contrasto tra questa scelta intimista e le proposte più ritmate ha reso la serata più varia e interessante.

Chiello ha portato una ballata pop-rock, Ti penso sempre, apprezzata soprattutto dai giovani per la melodia diretta e il linguaggio sincero. Le reazioni mostrano una chiara preferenza per testi riconoscibili e arrangiamenti essenziali, capaci di creare un’immediata connessione con l’audience.

Ritorni, strane coppie e sperimentazioni
Sanremo ha poi ospitato artisti consolidati e accoppiamenti inediti. J-Ax ha scommesso su uno spirito country-folk con Italia Starter Pack, giocando su elementi scenici come il cappello da cowboy e il banjo per mettere in scena un’ibridazione stilistica curiosa. La performance di Fedez & Masini con Male necessario ha diviso il pubblico: l’unione di sensibilità così diverse ha creato una performance discussa, che però potrebbe tradursi in ascolti e posizionamento nelle playlist proprio grazie alla polarizzazione delle opinioni.

Anche Le Bambole di Pezza hanno segnato la serata con Resta con me, un punk-pop che conferma l’apertura del festival verso band emergenti e sonorità alternative. La loro esibizione ha puntato a conquistare una fetta giovane di spettatori e ad allargare la palette stilistica della rassegna.

Voci urbane e proposte emergenti
Tra gli altri, Luchè ha portato il suo background napoletano e influenze hip hop con Labirinto, mentre Leo Gassmann ha proposto Naturale, un brano che si svela con calma e richiede tempo per far emergere tutte le sfumature melodiche. Tredici Pietro, con Uomo che cade, ha confermato una personalità interpretativa già evidente, pur in un contesto affollato di proposte diverse. I primi dati segnalano che le contaminazioni e le collaborazioni cross‑genre continueranno a essere una bussola per la programmazione futura.

Scaletta e ritmo della serata
Il direttore artistico ha costruito l’ordine degli interventi con l’intento di alternare energie e registri: si è partiti con Ditonellapiaga, quindi Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei e si è arrivati alla chiusura con LDA & Aka 7even. La scaletta ha cercato di mantenere alta l’attenzione del pubblico offrendo pause di respiro tra pezzi più intensi e momenti più ritmati.

La posizione in scaletta conta: una collocazione favorevole può amplificare la risonanza di una performance e orientare conversazioni e condivisioni online. Per questo la direzione ha lavorato sulle alternanze per massimizzare engagement e copertura mediatica.

