Aumenta il prezzo dei libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado e sarà difficile trovarli nelle librerie a causa dei ritardi.

Quest’anno sarà difficile trovare i libri scolastici sugli scaffali delle librerie, a causa di numerosi ritardi. Sta aumentando anche il prezzo dei libri di testo.

Scuola, rincari e ritardi per i libri: perché sarà difficile trovarli

Continuano i rincari per le famiglie italiane, che si stanno estendendo a nuovi prodotti.

L’Associazione dei librai di Confcommercio ha lanciato l’allarme sui libri di testo per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. I rincari si faranno sentire a settembre e si aggiungeranno a quelli previsti per le bollette e le altre spese in aumento. Paolo Ambrosini, presidente di Ali, ha spiegato che l’aumento dei prezzi per i libri raggiungerà il 3%. A deciderlo sono stati gli editori all’inizio del 2022, programmando i rialzi con largo anticipo.

La percentuale relativamente ridotta è dovuta al fatto che per legge sono fissati dei tetti di spesa massimi per ogni ciclo di studi. Alcune scuole, per evitare di pesare sulle famiglie, hanno reso opzionali i libri di materie meno necessari, ma questo priva gli studenti di strumenti formativi importanti.

I ritardi nelle consegne

C’è anche carenza di materia prima. Manca la carta per fare i libri e sarà difficile trovarli ad inizio anno scolastico.

La rete distributiva degli editori ha bloccato le attività per tre settimane nel periodo estivo. “È inconcepibile” ha dichiarato Paolo Ambrosivi. All’editore “non interessa se il libro arriva il 1° settembre o il 30 novembre“, gli acquirenti ci sono lo stesso. La chiusura dei magazzini per tre settimane ad agosto si traduce in rinvii per tutta la catena distributiva. I librai inizieranno a ritirare i libri di testo dopo il 25 agosto e in sole due settimane dovranno risucire a completare tutti gli ordini e saranno “costretti a girare nei magazzini all’ultimo momento“.

Ci saranno inevitabilmente dei ritardi nelle consegne.