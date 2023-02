Scuola, Valditara: "Investire sulla formazione tecnica e professionale"

Scuola e lavoro.

Il governo raccoglie una nuova sfida. Il responsabile del dicastero dell’Istruzione Giuseppe Valditara si dichiara pronto a migliorare il lato dell’istruzione legato alla formazione tecnica e professionale, negli ultimi anni talvolta passato in secondo piano.

La sfida raccolta dal governo Meloni

«Investire sulla formazione tecnica e professionale. Una sfida che raccogliamo» scrive su Twitter Giuseppe Valditara. Il ministro dell’Istruzione ha commentato in questo modo la notizia secondo la quale un imprenditore pugliese, bisognoso di manodopera da assumere, avrebbe offerto stipendi da 2mila euro al mese e gli sarebbero arrivati 300 curriculum ma solo da persone ultracinquantenni.

Valditara dalla parte degli insegnanti aggrediti

Tra le ultime dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, c’è quella in difesa della professoressa colpita con una pistola a pallini. «Sono dalla parte degli insegnanti aggrediti» ha commentato il ministro. L’episodio risale allo scorso ottobre ed è avvenuto in un istituto superiore di Rovigo. Uno studente aveva sparato alla docente, mentre un altro aveva ripreso la scena con il telefonino. La professoressa Maria Cristina Finatti si era sfogata in un’intervista a La Repubblica: «Sembrava fosse colpa mia, la preside mi ha tolto tre classi.

Non ho avuto alcuna solidarietà da parte di colleghi e alunni, né scuse dai genitori».