In un caldo mattino romano, un giovane studente si è trovato a dover fare i conti con l’ansia e la fretta del grande giorno: la maturità. In preda all’agitazione, ha parcheggiato la sua macchina sulle strisce blu senza pagare, consapevole che ogni secondo contasse per arrivare puntuale in classe. Per giustificare il gesto, ha lasciato un biglietto diretto ai vigili urbani, un messaggio semplice ma carico di significato che ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando sorrisi, solidarietà e discussioni sulla difficile prova che ogni studente deve affrontare.

Roma, studente parcheggia sulle strisce blu e lascia un appello ai vigili

Su un biglietto lasciato sul cruscotto di un’auto parcheggiata nella zona San Paolo di Roma, non lontano dalla stazione della metro, si legge una richiesta di clemenza indirizzata ai vigili urbani. A scriverla è stato un diciottenne impegnato nella prima prova di maturità, che dopo aver cercato a lungo un posto per la sua macchina — circa venti minuti — ha deciso di fermarsi in un’area delimitata dalle strisce blu. Probabilmente in ritardo, ha lasciato il veicolo senza pagare, ma ha voluto giustificare la sua scelta con un biglietto, nel quale spiegava di essere in ritardo a causa dell’esame e chiedeva comprensione da parte delle autorità.

“Vi prego ho la maturità, ho girato per 20 minuti”.

Roma, studente parcheggia sulle strisce blu e lascia un appello ai vigili: multato

Nonostante la richiesta di clemenza, al suo rientro il ragazzo ha trovato sul parabrezza una sanzione dagli ausiliari del traffico di Roma Mobilità. La vicenda ha attirato l’attenzione di un passante che ha notato il biglietto lasciato sul cruscotto e ha deciso di immortalarlo con una foto. Lo scatto è poi rapidamente circolato sui social, trasformando il gesto dello studente in un simbolo della frustrazione e dell’ansia che accompagnano l’esame di maturità.