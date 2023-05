Seggi aperti per i ballottaggi: in quali comuni si vota e quali sono i capolu...

Seggi aperti per i ballottaggi: in quali comuni si vota e quali sono i capolu...

Seggi aperti per i ballottaggi: in quali comuni si vota e fino a quando sarà possibile raggiungere le urne per il voto

Un appuntamento molto importante per le amministrazioni locali che è anche un test politico: seggi aperti per i ballottaggi: in 41 comuni si vota per il secondo turno dopo che al primo non si è raggiunto un esito netto. I seggi sono aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni, e la giornata di oggi registra anche il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna. Il secondo turno delle amministrative vedrà impegnati 41 comuni per oltre un milione e 340mila elettori.

Seggi aperti per i ballottaggi: tutti i comuni

I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno domani, lunedì, 29 maggio dalle 7 alle 15. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. In particolare la scelta tra due candidati riguarderà 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Si vota anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Oltre che nei capoluoghi indicati oggi e domani le urne saranno aperte anche a: Pianezza (Torino); Novi Ligure (Alessandria); Cologno Monzese, Gorgonzola e Arese (Milano).

Un solo comune con meno di 15 abitanti

Poi Nova Milanese (Monza e Brianza); Bema, in provincia di Sondrio (unico Comune al voto con meno di 15mila abitanti); Adria (Rovigo); Vedelago (Treviso); Sona (Verona); Sestri Levante (Genova); Ventimiglia (Imperia); Campi Bisenzio (Firenze); Pietrasanta (Lucca); Pescia (Pistoia); Umbertide (Perugia); Porto Sant’Elpidio (Fermo); Velletri e Rocca di Papa (Roma); Anagni (Frosinone); Aprilia (Latina); Torre del Greco, Marano di Napoli e Cercola (Napoli); San Felice a Cancello (Caserta); Scafati e Campagna (Salerno); Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci e Valenzano (Bari); Bisceglie (Barletta Andria Trani); Carovigno (Brindisi).