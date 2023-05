Elezioni comunali 2023: le città che andranno al ballottaggio

I seggi sono stati chiusi, le votazioni per le elezioni comunali 2023 sono concluse, ma non in tutte le città c’è stato un responso definitivo. In alcuni importanti comuni italiani, infatti, nessuno dei candidati ha ottenuto almeno il 50% + 1 dei voti necessari per essere eletto al primo turno: per questo motivo sarà necessario il ballottaggio.

Elezioni comunali 2023, da Ancona a Siena e Brindisi: le città che andranno al ballottaggio

In diverse città italiane, alcune anche tra le più importanti e popolose, sarà necessario tornare alle urne. La prima tornata di votazioni, infatti, non ha dato un responso definitivo per diversi comuni: il ballottaggio ci sarà nei giorni del 28 e 29 Maggio. Prima tra queste città è Ancona, unico capoluogo di Regione i cui i cittadini erano chiamati alle urne e uno storico fortino del Centrosinistra. I candidati ancora in corsa sono Daniele Silvetti del Centrodestra, al momento in vantaggio, e Ida Simonella sostenuta da Pd e Terzo Polo. Situazione simile anche per Brindisi, dove il candidato della destra Pino Marchionna è in vantaggio, ma non ha raggiunto il 50% + 1: c’è dunque speranza per Roberto Fusco (centrosinistra e M5s). Anche a Siena è la candidata del Centrodestra Nicoletta Fabio ad essere in leggero vantaggio, ma servirà il ballottaggio per capire chi tra lei e Anna Ferretti (Pd) diventerà sindaco.

Terni, Vicenza, Massa e Pisa: cosa sta succedendo

A Massa, il sindaco uscente Francesco Persiani (Lega, Fi e liste civiche) non ha ottenuto immediata riconferma, dovrà vedersela il 28 e 29 Maggio con il candidato del Pd e dell’Alleanza Verdi Sinistra Enzo Ricci. A Terni subito escluso il candidato di Pd e M5s, rimangono in corsa il candidato del centrodestra Orlando Masselli e quello di Alleanza Popolare Stefano Bandecchi. A Vicenza è sfida tra Francesco Rucco sostenuto dal Centrodestra e Giacomo Possamai del Centrosinistra, mentre a Pisa Michele Conti (Centrodestra) ha sfiorato la quota del 50% + 1 senza però raggiungerla. Per questo sarà atteso al ballottaggio con Paolo Martinelli, il candidato di Pd e M5s.