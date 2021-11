Segretario di Stato Usa lancia dall’Africa monito sulla plastica

Milano, 18 nov. (askanews) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è in viaggio in Nigeria mentre i persistenti disordini e le preoccupazioni per i diritti umani richiedono un ripensamento delle relazioni degli Stati Uniti con la nazione più popolosa dell’Africa.

Il diplomatico statunitense numero uno è al suo primo viaggio nell’Africa subsahariana, dove sta cercando di sostenere le priorità chiave del presidente Joe Biden, promuovere la democrazia e combattere sia il cambiamento climatico che la pandemia di Covid-19.

Ed è proprio da qui che il capo della diplomazia americana. Lancia un importante messaggio:

“Quindi oggi stiamo intensificando i nostri sforzi per affrontare un altro inquinante che minaccia il nostro pianeta: la plastica, annunciando il sostegno degli Stati Uniti ai negoziati multilaterali su un accordo globale per combattere l’inquinamento da plastica degli oceani lanciando questi negoziati all’Assemblea ambientale delle Nazioni Unite del febbraio 2022, il nostro obiettivo è creare uno strumento che possiamo utilizzare per proteggere i nostri oceani e tutte le vite in essi, dal crescente danno globale dell’inquinamento da plastica”.

Gran parte del pianeta sta nuotando nella plastica abbandonata, che sta danneggiando la salute degli animali e, probabilmente, anche quella dell uomo. Questo tipo di inquinamento è più evidente nelle nazioni in via di sviluppo dell Asia e dell Africa, dove i sistemi di raccolta dei rifiuti sono spesso inefficienti o inesistenti.