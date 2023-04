"Sei grassa fai schifo": madre sottopone la figlia a una dieta forzata

Ogni giorno quelle offese e quella tensione insopportabile: “Sei grassa fai schifo”, una madre sottopone la figlia a una dieta forzata e dopo quella rigida decisione la donna è finita in tribunale per rispondere del fatto. Secondo quanto riportato da Dagospia l’imputata avrebbe costretto la figlia a un regime alimentare spartano. E lo avrebbe fatto per evitare che prendesse eccessivo peso.

La dieta della madre: “Sei grassa fai schifo”

E la testata spiega che la donna in questione lo avrebbe fatto umiliandola con frasi come “Sei grassa”, “Brutta” oppure “Ma non ti fai schifo?”. E poi, sempre in modalità offesa lacerante secondo la presunzione di reato riportata: “Se non ti pesi è perché sai che hai mangiato”. Vittima sarebbe stata una ragazza di 16 anni ed indagata sua madre di 54. La donna vive a Como ed ora è accusata dalla Procura di maltrattamenti anche se lei quelle accuse le respinge al mittente con fermezza. Dagospia spiega che “ora la storia approda in tribunale a Como”.

La vittima non doveva superare i 47 chili

I fatti risalgono al 2019 e secondo l’ipotesi di reato formalizzata dopo la denuncia della zia della ragazza, medico, la vittima era sottoposta a privazioni drastiche. Privazioni che sarebbero state confermate anche dalla presunta parte lesa con dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio Pare che la madre non voleva che lei superasse i 47 chili di peso.