Iva Zanicchi e la risposta sul caso Pucci: "Sei uno st***o

Il Festival di Sanremo 2026 è in archivio ma si continua a parlare della kermesse, lasciando spazio alla musica ed al vincitore dell’edizione, in questo caso Sal Da Vinci anche se per altri il terreno di battaglia vero è al di fuori dal palco e dalla musica. Iva Zanicchi leggenda della musica tricolore ha riportato tutti su un aspetto “dimenticato”.

Gli strascichi del Festival 2026

Il Festival di Sanremo 2026 è finito da nemmeno 72 ore e si continua a parlare del grande evento che è stato, il vincitore, i fiori e la catalizzazione dell’Italia intera intorno ad un programma identitario.

Ma quando le luci si spengono le canzoni vanno in loop negli store musicali digitali e si chiacchera su chi avrebbe dovuto vincerlo ma purtroppo non l’ha fatto.

Per alcune star della musica italiana la musica ha il suo peso ma contano maggiormente i messaggi extra-palco. Su questo fronte Iva Zanicchi ha espresso la sua opinione.

Zanicchi ed il caso Pucci

Iva Zanicchi è intervenuta all’interno del podcast di Atreju ha voluto dire la sua sul caso che ha scosso lo star system prima del Festival.

Il no di Pucci è stato minimizzato con dispiacere da Carlo Conti, colui che lo aveva invitato. Zanicchi rincara la dose dicendo – “Se sei di sinistra sei una grande star, se sei di destra sei uno st***o“. – come riportato da Tvzap.it

Parole forti ma che certificano la frattura all’interno dello star-system che non ha piegato Andrea Pucci dal recarsi all’Ariston.

La notizia ha fatto chiaccherare subito dopo il no ma poi è passata in sordina durante il Festival, ora che tutto è finito è giunto il momento di scontrarsi con la realtà dei gesti e Iva lo ha fatto nel suo iconico stile.