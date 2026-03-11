Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip e giudice a Ballando: come concilia i due impegni

Negli ultimi giorni Selvaggia lucarelli è tornata a far parlare di sé per il passaggio temporaneo nel parterre del Grande Fratello Vip, dove affianca per la prima volta Cesara Buonamici con alla conduzione Ilary Blasi. In una recente intervista ha spiegato con chiarezza che questa esperienza su Canale 5 è per lei un impegno professionale aggiuntivo, non una rinuncia definitiva al ruolo di giudice che ricopre da anni a Ballando con le Stelle. Il suo discorso punta sul principio della libertà lavorativa e sulla natura saltuario/contrattuale dei suoi incarichi televisivi.

Lucarelli ha voluto sottolineare che i suoi contratti per il talent di Rai 1 si concludono «con l’ultima puntata» e che non è mai certa di essere richiamata, suggerendo anzi che questa incertezza può essere parte della strategia produttiva. Alla domanda su come la decisione sia stata accolta da Milly Carlucci, la giornalista ha ricordato che la conduttrice aveva anticipato che sarebbe rimasta delusa nel caso in cui un membro della sua giuria avesse «passato dall’altra parte», ma la relazione professionale resta solida.

La posizione di Lucarelli e il concetto di doppio impegno

Nel delineare il suo ruolo, Selvaggia ha ribadito che fare «un’altra esperienza lavorativa» non equivale a un tradimento professionale, ma rappresenta invece la curiosità e la versatilità che caratterizzano molti volti del piccolo schermo. Il termine opinionista è stato enfatizzato come funzione diversa da quella del giudice, con responsabilità e tempi differenti: al Grande Fratello Vip si commenta in diretta le dinamiche quotidiane, mentre a Ballando con le Stelle si valuta la tecnica e l’esecuzione artistica.

Reazioni nella produzione e nel pubblico

Dal punto di vista dei produttori, la scelta di inserire una figura nota come Lucarelli tra gli opinionisti può servire a stimolare il dibattito e ad attrarre spettatori abituati al suo stile pungente. Il pubblico, dal canto suo, ha accolto positivamente la presenza di Ilary Blasi alla guida del programma e si aspetta commenti diretti e senza filtri da parte della giornalista. Questa combinazione tra conduttrice e opinioniste promette di essere uno degli elementi più seguiti dell’edizione.

Cast, novità e prime mosse del Grande Fratello Vip 2026

La produzione ha già svelato i nomi dei concorrenti che entreranno nella casa, confermando la partenza del reality da martedì 17 marzo. Tra i venti nomi spiccano volti noti come Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, affiancati da personaggi provenienti da reality e social: Giovanni Calvario, Raimondo Todaro, Marco Berry, Paola Caruso, Renato Biancardi, GionnyScandal, oltre a protagonisti di programmi come Temptation Island e Uomini e Donne. L’insieme promette una convivenza ricca di contrasti e personalità forti.

Open House: la novità che anticipa la partenza

Una delle novità di questa edizione è l’inedita Open House, un periodo di pre-ingresso che dal 13 marzo farà entrare quattro concorrenti in anticipo: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Questa finestra anticipata permette ai telespettatori di osservare le prime dinamiche di convivenza e sarà accessibile tramite le clip online e le finestre live su Mediaset Infinity, oltre che attraverso i social e gli spazi della rete. Una strategia che punta ad aumentare l’interesse pre-lancio e a creare storie già pronte per la prima puntata.

I riferimenti del passato e le preferenze di Selvaggia

Nell’intervista Lucarelli ha anche guardato indietro, ricordando figure televisive che hanno lasciato un segno: da Sergio Volpini — definito un «ottusangolo» capace di creare momenti cult — a Pietro Taricone, che secondo lei ha cambiato estetica e narrazione del reality italiano. Questo richiamo storico serve a spiegare perché certi personaggi di impatto emotivo e narrativo sembrano ormai rari nei format odierni. Tra i concorrenti attuali, la giornalista ha citato Giovanni Calvario come una figura interessante, apprezzata per la sua indifferenza al dissenso e per il carattere internazionale delle critiche ricevute.

Che cosa aspettarsi e conclusione

Con la macchina mediatica già in moto e le prime anticipazioni ufficiali, resta da vedere come si comporranno le dinamiche interne e quale sarà il contributo di Lucarelli alle serate in diretta. L’equilibrio tra la sua attività su Canale 5 e la presenza a Ballando con le Stelle sarà osservato da vicino, ma la giornalista ha chiarito che non intende rinunciare all’esperienza teatrale di Rai 1. In attesa dell’esordio del programma, il pubblico è pronto a giudicare sia i concorrenti sia i commenti taglienti che promettono di animare ogni puntata.