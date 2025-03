Dopo la notizia del Corriere che Fedez avrebbe ottenuto l’ammonimento dal questore di Milano per Fabrizio Corona, anche Selvaggia Lucarelli interviene, accusando Fedez di ipocrisia. Lucarelli, da tempo in conflitto con Corona, racconta di aver richiesto lei stessa un ammonimento per il comportamento di Corona senza però riuscire ad ottenerlo.

Fabrizio Corona e l’ammonimento dopo il caso Fedez: la Questura smentisce

Ieri mattina, domenica 16 marzo, è emersa la notizia che Fedez avrebbe intrapreso azioni legali contro Fabrizio Corona, ottenendo un ammonimento dal Questore di Milano e annunciando una denuncia per stalking. Tuttavia, la Questura ha smentito, chiarendo che non è stato emesso alcun ammonimento.

Lo scontro tra Fedez e Corona risale al 2023, quando, dopo due querele per diffamazione, avevano raggiunto un accordo in cui Corona si impegnava a non fare più dichiarazioni offensive. Oggi però si parla di una possibile denuncia per stalking. La Questura ha definito la notizia un “falso scoop”.

Selvaggia Lucarelli su Fedez e Corona

La prima denuncia di Lucarelli contro Corona risale al 2024. Da quel momento, ne sono seguite altre sei, ma la Procura avrebbe mostrato totale indifferenza. Due settimane fa, Lucarelli ha richiesto un ammonimento al questore, spiegando che non riusciva più a gestire la situazione, sia psicologicamente che fisicamente, e facendo presente che Corona avrebbe tenuto a Milano uno spettacolo già fatto a Torino, in cui l’aveva umiliata e perseguitata quotidianamente. La richiesta è stata archiviata dopo due giorni.

“Ad oggi, non è stata nemmeno conclusa un’indagine. Sono sempre rimasta in silenzio, subendo insulti, offese, minacce rivolte anche a mio figlio e al mio fidanzato, oltre che, in modo velato, a mio fratello. Ci sono state telefonate ai miei datori di lavoro, falsità sul mio conto, di tutto“.

A tal proposito, Lucarelli fa notare che Fedez avrebbe ottenuto l’ammonimento in tempi record:

“Oggi leggo che Fedez, fino a un mese fa carissimo amico di Corona e persona che gli ha volontariamente consegnato informazioni riservate su di sé, ha ottenuto in tempi rapidissimi un ammonimento per atti persecutori. Un mese di inimicizia ed è arrivato un provvedimento per atti persecutori sulla base di pochissimi contenuti. Questo significa che, se ora Corona parla di lui, può essere arrestato. E, guarda caso, la puntata di Falsissimo su Lucci e Fedez, che doveva uscire a giorni, improvvisamente salta. Io e la mia famiglia, invece, che da anni siamo perseguitati, ci attacchiamo a quella cosa lì!”

Oggi, con amarezza, Lucarelli riflette sulle molteplici corsie della giustizia e su quante donne, realmente vessate e in pericolo, debbano aspettare l’ammonimento.