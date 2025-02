Nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio, Fedez è tornato sui social dopo un lungo silenzio per rispondere alle accuse di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni, accusa poi confermata dalla stessa ex moglie. In questo clima di tensione, non poteva mancare il commento di Selvaggia Lucarelli, da sempre critica nei confronti del rapper.

Selvaggia Lucarelli commenta le parole di Fedez

“Lui ha provato a sviare, a arginare. Falena, è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva”.

Così ha avuto inizio il lungo commento di Lucarelli, che ha focalizzato l’attenzione sul rapporto tra Fedez e l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Poi, ha aggiunto:

“Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi. Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare magli agli altri ti è arrivato il rinc****”.

Infine, non è mancata una frecciatina finale, in cui Lucarelli ha ricordato a Fedez le azioni legali intraprese nei suoi confronti, sottolineando che, se davvero fosse vittima come sostiene, dovrebbe adottare lo stesso comportamento anche nei confronti di Corona.

“E comunque se l’altro ha raccontato bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso denuncialo. Hai denunciato me perché ho detto “bimb0min*ia” e chiedi 150.000 euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante. Certo”.

Chiara Ferragni avrebbe denunciato Fabrizio Corona

La notizia è stata diffusa dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che attraverso il suo profilo Instagram ha rivelato che l’imprenditrice digitale avrebbe deciso di intraprendere azioni legali.

“Chiara Ferragni ha denunciato Fabrizio Corona per le falsità inventate assieme al suo ex marito. In seguito, ha diffidato me dal non parlare più di questa storia”.

Cosa deciderà di fare, invece, Fedez? Considerando che ciò che ha pubblicato Corona sono chat private e vocali personali, il rapper potrebbe optare per una denuncia nei confronti dell’ex re dei paparazzi, ma al momento non sono emerse notizie in merito.