Nella puntata dell’11 marzo di Pomeriggio Cinque si torna a parlare del Grande Fratello. In studio anche la giornalista e opinionista Cesara Buonamici, che per la prima volta si è schierata contro Beatrice Luzzi con parole non proprio piacevoli. Ma cosa ha detto?

Grande Fratello, Cesara Buonamici difende Stefania Orlando e va contro Beatrice Luzzi

Per la prima volta da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello, la giornalista del TG5 Cesara Buonamici, tra le opinioniste del Gf, si è schierata contro la sua collega Beatrice Luzzi. Ma cosa ha affermato la Buonamici?

Innanzitutto, a proposito del Grande Fratello e di ciò che succede tra le concorrenti, ha detto Cesara: “Nella casa le donne sono tutte una contro l’altra. Litigano sempre e discutono tutto il giorno. Questa è una cosa che non mi piace per niente, si coprono di insulti. C’è stato uno scontro tra Stefania e Shaila. Quello che vediamo nelle immagini è un finto abbraccio, questo è un momento di finta pace tra Stefania e Shaila”.

Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi? Ecco cosa ha detto

La giornalista del TG5 ha poi continuato così esprimendo delle critiche su Beatrice Luzzi: “Dopo quell’abbraccio, Shaila nel confessionale tira fuori una sequela di improperi, di accuse, una peggio dell’altra, all’indirizzo di Stefania. Cosa che non mi è piaciuta per niente”, commenta così lo scontro tra Shaila Gatta e Stefania Orlando. In seguito Cesara Buonamici ha parlato anche di Beatrice Luzzi e ha contestato le sue parole dette durante l’ultima puntata del Grande Fratello.

“Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera. È stato detto di tutto, ma soprattutto – ha aggiunto la Buonamici – c’è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell’esempio”.

Dopo le parole “critiche” della giornalista rivolte anche alla Luzzi il web si è scatenato, avvalendo la tesi secondo cui tra la Buonamici e la Luzzi non scorra proprio buon sangue. Staremo a vedere gli sviluppi.