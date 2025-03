Un’intervista carica di emozioni

Durante la sua apparizione a Verissimo, Selvaggia Roma ha condiviso un racconto straziante che ha toccato il cuore di molti. L’ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne ha vissuto un momento di intensa vulnerabilità, piangendo in diretta mentre raccontava la sua esperienza con il Citomegalovirus, un virus che ha avuto conseguenze devastanti sulla sua gravidanza. La conduttrice Silvia Toffanin, visibilmente colpita, ha interrotto l’intervista per offrire supporto a Selvaggia, dimostrando la delicatezza della situazione.

La battaglia contro il virus

Selvaggia ha spiegato che il Citomegalovirus è un tipo di herpes poco conosciuto, ma potenzialmente mortale per il feto. Ha condiviso il suo desiderio di combattere contro il virus, sperando che la sua bambina non fosse stata infettata. Tuttavia, dopo le analisi, la realtà si è rivelata ben diversa. La Roma ha descritto il dolore di perdere la sua prima figlia, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita e quella del suo compagno, Luca Teti. La perdita è stata descritta come una tragedia inimmaginabile, un inferno che ha dovuto affrontare con grande coraggio.

Un amore che sostiene

Nonostante il dolore, Selvaggia ha trovato conforto nell’amore di Luca, che ha dimostrato di essere un partner straordinario. Durante l’intervista, è stata mostrata una clip in cui Luca esprimeva il suo desiderio di allargare la famiglia e la sua intenzione di chiedere a Selvaggia di diventare sua moglie. Questo gesto ha commosso profondamente la Roma, che ha sottolineato quanto il suo compagno sia stato presente in ogni momento difficile. “È un ragazzo d’oro”, ha affermato, evidenziando il supporto incondizionato che ha ricevuto durante i periodi più bui della sua vita.