Alla fine ha vinto il sì al Senato. Il Dl Aiuti è passato con 172 voti favorevoli e 39 voti contrari. Intanto il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi si è recato al Quirinale da Mattarella.

Nessun colpo di scena a Palazzo Madama, è successo quello che ci si aspettava: il Movimento 5 Stelle (M5S) si è completamente astenuto dalla votazione per il Decreto legge Aiuti. Alle 14.30 circa erano iniziate le votazioni, i presenti erano 212 e i votanti 211. Tra gli astenuti c’è stato anche il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli. Nonostante questo forte astensionismo di un partito che appartiene, forse ancora per poco, alla coalizione di maggioranza, il Dl Aiuti è passato al Senato.

Draghi pronto a dimettersi?

Stiamo forse per assistere ad una scena a cui siamo ormai abituati: la salita al Colle del presidente del Consiglio dei Ministri. Mario Draghi, dopo la votazione al Senato, ha deciso di recarsi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quasi sicuramente darà le sue dimissioni. L’esecutivo Draghi è durato 1 anno e mezzo circa ed ha preceduto il governo Conte bis. Proprio quest’ultimo, ex premier, stavolta è responsabile della fine dell’attuale esecutivo.

Le sorti dell’Italia sono ancora da decidere. Alcuni chiedono di andare alle elezioni, altri vorrebbero un Draghi bis senza M5S e altri ancora invece premono per un governo tecnico Franco o Amato.

Mario Draghi è tornato a Palazzo Chigi

Dopo il confronto con Sergio Mattarella, Mario Draghi è tornato a Palazzo Chigi. Il loro colloquio è durato un’ora circa. Il premier avrebbe dovuto convocare una Consiglio dei Ministri alle 15.30, ma questo è slittato.

La Nazione sta aspettando il discorso di Mario Draghi anche per sapere cosa si sono detti lui e Mattarella e per capire se darà le sue dimissioni in giornata.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato al Quirinale dopo il voto in Senato sul Dl Aiuti e sulla fiducia al Governo. Secondo quanto riferito da fonti vicine al premier, Draghi non ha presentato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma stava valutando le varie opzioni possibili per individuare la migliore strategia politica da mettere in atto e che sia capace di offrire maggiori garanzie e tutele al Paese.

Alle ore 18:15, poi, è stata convocata la riunione del Consiglio dei Ministri, attesa alle 15:30 e posticipata per dare priorità al colloquio del premier con Mattarella. In questa circostanza, il premier ha annunciato che rassegnerà le dimissioni nella serata di giovedì 14 luglio.