La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna all’ergastolo per Fausta Bonino, l’ex infermiera dell’ospedale di Piombino accusata di aver causato la morte di alcuni pazienti.

Sentenza definitiva per l’ex infermiera di Piombino: condannata all’ergastolo

Il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza di ergastolo emessa lo scorso maggio dalla Corte d’assise d’appello, nell’ambito del secondo grado di giudizio, è stato respinto.

La vicenda dell’infermiera di Piombino, accusata di aver iniettato dosi letali di eparina a pazienti tra il 2014 e il 2015, si è conclusa con la conferma definitiva della condanna all’ergastolo. Fausta Bonino è stata arrestata nel 2016, ma il processo ha avuto diversi colpi di scena. Dopo una condanna in primo grado, un’assoluzione in appello nel 2022 e il ricorso della Procura in Cassazione, il caso è tornato in Appello, dove è stata confermata la sentenza di ergastolo. La difesa ha presentato un ulteriore ricorso, ma la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente la vicenda con la sentenza di ieri sera, martedì 18 febbraio.

Ergastolo per l’ex infermiera di Piombino: le parole del suo legale

“È pronta a costituirsi. Lo farà appena sarà possibile. È un grande dispiacere. L’ergastolo per una persona di una certa età è la morte civile. C’erano tanti dubbi che io ho provato a dimostrare”, ha dichiarato il legale della donna, Vinicio Nardo.

Bonino, assente durante la lettura della sentenza, si sarebbe già presentata alle autorità e, da ieri sera, sarebbe detenuta nel carcere di Bollate, a Milano.