Sentenza della CAS vieta tornei russi nei territori occupati

Il 6 aprile 2026 la Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) ha emesso una decisione che riguarda direttamente la gestione degli eventi scacchistici nelle aree contese. La sentenza obbliga la Federazione scacchistica russa a interrompere ogni attività organizzativa nei territori ucraini sotto controllo russo, cambiando il quadro normativo che regola l’interazione tra sport e conflitti geopolitici. Questo provvedimento non è solo amministrativo: contiene elementi che possono essere letti come un principio giurisprudenziale rispetto al ruolo delle federazioni internazionali.

La misura colpisce tornei e iniziative svolte in Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, e segue una controversia iniziata a livello di federazione internazionale. Per i promotori della causa, la decisione della CAS rappresenta un riconoscimento formale del concetto di integrità territoriale applicato allo sport, con implicazioni potenzialmente estendibili ad altre discipline e federazioni.

Il caso e le sanzioni iniziali

La disputa è nata dopo che un comitato della FIDE aveva già accertato una violazione dell’unità territoriale ucraina da parte della Federazione scacchistica russa, imponendo una multa di €45.000. La FIDE aveva definito alcuni eventi come non conformi alle regole di rispetto territoriale, ma la penalità era stata giudicata troppo lieve dai ricorrenti. La CAS ha quindi valutato la risposta come manifestamente sproporzionata e ha sostituito la sanzione con un ordine di cessazione delle attività entro novanta giorni, inserendo precise conseguenze in caso di inadempienza.

Ruolo dei ricorrenti e assistenza legale

La pressione legale è stata guidata da figure del mondo scacchistico come il grande maestro Andrii Baryshpolets e il danese Peter Heine Nielsen, con il supporto pro bono dello studio legale internazionale Covington & Burling. I promotori hanno criticato l’utilizzo degli eventi come strumento di propaganda e hanno sottolineato come l’organizzazione sistematica di tornei in aree occupate non possa essere scambiata per attività puramente culturali o umanitarie. Per loro, la sentenza ha rilevanza sia simbolica sia pratica: definisce infatti che lo sport quotidiano non è separato dal diritto internazionale quando viene impiegato per normalizzare situazioni di conquista.

Implicazioni per lo sport internazionale

Secondo i rappresentanti ucraini, tra cui il presidente della Federazione scacchistica ucraina Oleksandr Kamyshin, la decisione stabilisce un principio che può essere invocato da altre federazioni. Kamyshin ha sottolineato come la pronuncia della CAS confermi che nessuna organizzazione sportiva può chiudere gli occhi di fronte ad azioni che tentano di legittimare un’occupazione attraverso manifestazioni culturali o competitive. Il ministro dello Sport ucraino, Matvii Bidnyi, ha indicato che la sentenza apre la strada a eventuali ulteriori azioni legali contro federazioni che operano nei territori contesi.

Soft power e reputazione

Il caso mette in luce come lo sport possa essere usato come strumento di soft power: organizzare eventi offre visibilità internazionale e può dare una parvenza di normalità. La restrizione imposta dalla CAS limita questa possibilità e obbliga le organizzazioni sportive a valutare più attentamente l’impatto politico delle loro scelte. Per molte federazioni internazionali, la sentenza diventa un punto di riferimento su come bilanciare autonomia gestionale e responsabilità etica in contesti geopolitici complessi.

Conseguenze pratiche e scenari futuri

La Corte ha previsto che il mancato rispetto dell’ordine comporterà la sospensione della Federazione scacchistica russa dalla FIDE per tre anni, una misura che mette Mosca davanti a un bivio: adeguarsi e riconquistare legittimità sportiva internazionale, oppure continuare l’attività e subire la perdita di riconoscimento. Dal lato russo, il direttore esecutivo dell’RCF, Alexander Tkachev, ha dichiarato che la federazione continuerà a operare secondo la normativa nazionale, mettendo così in evidenza la contrapposizione tra ordinamenti internazionali e nazionali. Nel frattempo la FIDE ha comunicato che valuterà e applicherà la decisione attraverso i suoi processi di governance.

Prospettive

La sentenza del 6 aprile 2026 segna una tappa importante nel rapporto tra diritto internazionale e mondo sportivo: offre un esempio concreto di come le istituzioni arbitrali possano intervenire per preservare principi di sovranità e correttezza istituzionale. Resta da vedere come le parti coinvolte reagiranno nei prossimi mesi e se altri organismi sportivi adotteranno analoghi indirizzi. Per ora, la decisione funge da monito: lo sport non è esente dalle regole del diritto internazionale quando viene impiegato per scopi che travalicano la pura competizione.