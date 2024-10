Serena Grandi è stata la protagonista indiscussa dell’ultima puntata di La Volta Buona. L’attrice ha raccontato alla conduttrice Caterina Balivo la separazione dall’ex marito e i tanti tradimenti vissuti.

Serena Grandi a La Volta Buona

L’attrice ha ripercorso le tappe della sua vita privata in compagnia del figlio Edoardo, al suo fianco negli studi Rai. Attraverso le clip, mandate in onda durante l’intervista, Serena Grandi ha ripercorso i momenti felici come la nascita di suo figlio, ma anche momenti difficili come la fine del suo matrimonio con Beppe Ercole.

Serena Grandi e il matrimonio con Beppe Ercole

Beppe Ercole è stato legato all’attrice dal 1987 al 1998, anno del divorzio. L’attrice ha sempre raccontato che i motivi della loro separazione sono stati i tradimenti dell’uomo. A tal proposito, alla Balivo racconta:

“Il matrimonio finì presto. Edoardo aveva 3 anni e io oggi mi pento assolutamente di avere lasciato mio marito. Lo lasciai perché lui non aveva l’empatia del padre e io ci soffrivo. Era premuroso ma non fedele. Quando mi faceva le corna mi faceva molti regali”.

Tuttavia, un curioso aneddoto dell’intervista colpisce i telespettatori. Serena Grandi racconta che al battesimo del figlio Edoardo il marito invitò tutte le sue amanti:

“A quell’evento erano più di una le sue amanti presenti, ce ne erano quattro o cinque perché erano sue amiche”.

Serena Grandi e l’omosessualità del figlio

In studio Edoardo Ercole ha parlato della scoperta della sua omosessualità e racconta il momento in cui lo confessò alla mamma. Serena Grandi, prima di essere felice per la scelta del figlio, ha vissuto molti sensi di colpa e rivela i motivi: