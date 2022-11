Sergio Mattarella: "Difesa valori democratici e Stato di diritto è responsabilità di tutti"

Il presidente della Repubblica Mattarella, in visita di Stato in Svizzera, ha dedicato spazio ad aspetti centrali come l'evasione fiscale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Svizzera dove si trova in questi ultimi gironi in visita di Stato.

Mattarella, nel rispondere ai giornalisti, ha trattato alcuni punti particolarmente caldi a cominciare dalla questione dell’evasione fiscale che è stata definita “un problema grave per qualunque paese”. Si è parlato anche di Ucraina. Il capo dello Stato ha sottolineato che è necessario “un rinnovato slancio di unita’ e coesione”.

Sergio Mattarella: “Difesa democrazia è responsabilità di tutti”

Nel mentre che il Governo stringe sulla manovra del 2023, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo al centro della sua riflessione l’evasione fiscale, evidenziando che si tratta di “un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l’Italia e infatti si è fatto molto.

Nel Pnrr questo è un tema che viene sottolineato con molta concretezza e molte indicazioni; è già stato tra l’altro definito con l’Ue e non vi sono segnali che venga cambiato”. Contestualmente il presidente federale Cassis ha chiesto che il paese venga rimosso dalla lista nera dei paradisi fiscali.

“Minaccia posta dalla Russia” richiede slancio e coesione”

Mattarella durante il suo intervento ha parlato di difesa della democrazia e dello Stato di Diritto, valori imprescindibili durante questo particolare clima storico: “Una efficace difesa dei valori democratici e dello Stato di diritto sia una responsabilità che ricade su noi tutti, popoli del continente”.

Da lì ha lanciato un appello: “La minaccia, posta dalla Russia alla pace e alla sicurezza del nostro continente, richiede da parte di tutte le democrazie, in particolare quelle europee, un rinnovato slancio di unita’ e coesione”.