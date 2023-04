Sergio Mattarella: "Draghi al Quirinale per il Pnrr? Fantasie"

Sergio Mattarella ed il suo "divertito stupore, Draghi al Quirinale per il Pnrr? Fantasie come con Gentiloni"

Sergio Mattarella ha scelto una nota ufficiale per chiarire la cosa: “Mario Draghi al Quirinale per il Pnrr? Fantasie”. La visita dall’ex premier sul Colle ha innescato una ferma smentita del Quirinale sulle ricostruzioni effettuate da Stampa e Repubblica. Su cosa? Sul fatto che Mario Draghi sul Colle poteva significare solo che le preoccupazioni per i ritardi nel Pnrr del Capo dello Stato avrebbero trovato sponda in quelle paritetiche dell’ex premier. Di quella visita inaspettata tra mercoledì e giovedì pomeriggio se ne era parlato molto.

“Draghi al Quirinale per il Pnrr? Fantasie”

Mattarella e Draghi avrebbero intrattenuto un “cordiale scambio” di vedute sulla politica estera ma senza verticalizzare i dossier interni, anche se solo 24 ore dopo il capo dello Stato aveva incontrato Giorgia Meloni per circa due ore. Alcuni media avevano fatto due più due ed avevano supposto che c’entrasse la tempistica di realizzazione del Pnrr. Il colle però smentisce e registra “un divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi”.

La smentita del Colle: “Non è vero”

“Non è vero che il Presidente abbia parlato con Mario Draghi di Pnnr, né ventiquattr’ore prima della colazione con il presidente del Consiglio né tantomeno in giorni realmente precedenti. Né che vi sia stato, nello stesso arco di tempo, un analogo incontro con il Commissario Ue Gentiloni“. E in chiosa: “Sarebbe fortemente auspicabile che, sulle iniziative del presidente della Repubblica e sul loro significato, si facesse riferimento a quanto il Quirinale, con piena trasparenza, comunica“.